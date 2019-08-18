Глава политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выразил мнение, что жители Украины напрасно надеются на скорое разрешение ситуации на Донбассе, поскольку для завершения конфликта необходимо проделать много работы.

Разумков отметил, что Киев стремится наладить отношения с ДНР и ЛНР, однако для этого стране предстоит пройти большой путь, передаёт РИА Новости.

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», - уверен Разумков.