Политолог Александр Дудчак утром в воскресенье, 18 августа, высказался о резонансном заявлении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Экс-глава страны ранее рассказал о "страхах России".

Порошенко заявил, что единство и решительность Украины пугают РФ.

Дудчак в беседе с RT отметил, что единой Украину назвать никак нельзя. Политолог заметил, что подобная риторика не может быть интересна населению, поскольку украинцы голосовали за изменение той политики, которую проводил Порошенко в течение последних пяти лет. Эксперт также заметил, что рассказы о "российской агрессии" и "страхах Москвы" вызывают уже не удивление или скуку, а раздражение.