СМИ: Британцы могут столкнуться с нехваткой еды и топлива при Brexit без сделки

Правительство Великобритании подготовило отчет с наиболее полной оценкой готовности Лондона к Brexit без сделки. Судя по материалам документа, Соединенное Королевство может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива в случае выхода из Евросоюза по "жесткому" сценарию - без сделки о дальнейших условиях сотрудничества сторон.

О свидетельствах из попавших в открытый доступ правительственных документов написала сегодня газета The Sunday Times.

В отчете отмечено, что британское общество и представители бизнеса не готовы справиться с последствиями выхода из Союза без договоренностей со странами ЕС. Отчет разработан не для запугивания общества, а приводит наиболее реалистичную оценку того, с чем может столкнуться общество в случае Brexit. Согласно информации, опубликованной в документе, во-первых, возможный возврат к "жесткой" границе с Ирландией, и возникнут проблемы с задержками транспорта на границах Великобритании, которые неизбежно приведут к перебоям в поставках топлива в Лондон и на юго-восток Англии.

Во-вторых, проблемы на таможне при пересечении пролива Ла-Манш могут затронуть поставки медикаментов в связи с вероятным увеличением срока прохода через границу. Также Brexit без сделки коснется поставок продуктов питания. Вероятно, возрастет стоимость медикаментов и продуктов.