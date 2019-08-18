Лосось массово гибнет на Аляске

В американском штате Аляска этим летом массово гибнет лосось. Директор Юконской межплеменной рыбной комиссии Стефани Куинн-Дэвидсон заявила, что это происходит из-за очень жаркой погоды в регионе.

В ходе экспедиции эксперты обнаружили не менее 850 погибших во время нереста лососей. Специалисты, однако, убеждены, что это число на деле может быть в десять раз больше, сообщает CNN . Рыба не выживает из-за теплового стресса, вызванного сильнейшей жарой.

В июле Национальная метеорологическая служба США заявила, что в некоторых районах Аляски была зафиксирована рекордно высокая температура за всю историю наблюдений.