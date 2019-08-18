Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу сегодня заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности.

Глава оборонного ведомства в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24" отметил, что Россия по-прежнему готова к диалогу с Соединенными Штатами по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Вашингтона из договора РСМД.

"Мы по-прежнему оставляем дверь открытой", - сказал российский генерал.

Шойгу подчеркнул, что Россия не собирается размещать свои ракеты в Европе и Азии, пока на этот шаг не пойдут США, - передает ТАСС. "Мы по-прежнему придерживаемся того, что пока у США не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся американские ракеты в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу.