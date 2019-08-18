Самолет упал на дом в штате Нью-Йорк, погиб человек

Легкий двухмоторный самолет Cessna 303 в минувшую субботу упал на жилой дом в штате Нью-Йорк. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погиб один человек.

Установлено, что на борту летательного аппарата в момент падения находились трое мужчин. Один из них скончался, а еще один получил травмы, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на местные власти. В доме находились две женщины, одна из которых пострадала, а также мужчина, который числится пропавшим без вести.