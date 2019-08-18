При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека

Утром в воскресенье, 18 августа, стало известно, что на свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли 63 человека, а пострадали более 180.

Представитель Министерства внутренних дел Афганистана уточнил, что взрыв произошел в одном из свадебных залов на западе Кабула вечером в минувшую субботу. Как сообщает местный телеканал Tolo News , взрывное устройство в действие привел террорист-смертник.