Разведывательный беспилотник ВВС США зафиксирован у берегов Крыма

Разведывательный беспилотник Global Hawk ВВС США в субботу, 17 августа, около 17 часов зафиксирован у берегов Крыма. Мониторинговый ресурс Plane Radar определил, что американской беспилотник Global Hawk, взлетевший с итальянской авиабазы утром, провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, а затем полетел в сторону границ Российской Федерации.

Около 17 часов по московскому времени беспилотник заметили у черноморского побережья. Аппарат-разведчик облетел Крым и направился в сторону столицы Кубани города Краснодара, - передает РИА Новости.

Американские самолеты-разведчики постоянно появляются у российских границ.