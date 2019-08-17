Разведывательный беспилотник ВВС США зафиксирован у берегов Крыма
17 августа 2019, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Разведывательный беспилотник Global Hawk ВВС США в субботу, 17 августа, около 17 часов зафиксирован у берегов Крыма. Мониторинговый ресурс Plane Radar определил, что американской беспилотник Global Hawk, взлетевший с итальянской авиабазы утром, провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, а затем полетел в сторону границ Российской Федерации.
Около 17 часов по московскому времени беспилотник заметили у черноморского побережья. Аппарат-разведчик облетел Крым и направился в сторону столицы Кубани города Краснодара, - передает РИА Новости.
Американские самолеты-разведчики постоянно появляются у российских границ.
17:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 августа 2019 г.
Разведывательный полёт вдоль Российского???????? побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/FH6vG1lBF1