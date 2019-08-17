Праздник Риги: пикник, цветы, городские легенды

В эти выходные в столице Латвии горожане отмечают праздник Риги. Городу исполняется 818 лет. В этом году темой праздника стали городские легенды.

Праздник начался с традиционного мероприятия: чествование супружеских пар, которые прожили в браке 50 и более лет.

Рига красива! Люди счастливы! Да и погода не подвела – солнечно, тепло.









Любому найдется «занятие» по вкусу: пикник около большой эстрады в лесном массиве около озера.

Тем, кто любит поесть, будет предоставлена возможность попробовать блюда разных стран и народов. Почему разных? Рига – город, который соединяет много национальностей.









Главное мероприятие в честь дня Рождения Риги состоится сегодня на главной набережной города: присутствующие смогут насладиться различными выступлениями, которых объединяет общая тема – «Городские легенды».









И, конечно, жители и гости столицы увидят авиационное шоу с участием ретро-самолетов, военной и спортивной авиации. Данное мероприятие планируется на 18 августа. В этом году праздник авиации будет посвящен столетию первой в Латвии государственной авиационной структуры.









Не обойдется праздник и без… хлеба! Ярмарка латвийских мастеров, пекарей и кондитеров придется по душе сластенам! Но это же праздник! Побаловать себя в такой день уж точно можно!

Самые маленькие рижане тоже не останутся без внимания: для них организованы спектакли, встречи с цирковыми артистами, кукольные постановки. Все это будет происходить в главном парке Риги – Верманском!









А закончится такой теплый праздник, конечно, салютом! Но это будет только завтра.

С днем Рождения, Рига!