Миллиардер из США заявил, что Порошенко вывел с Украины примерно $8 млрд

Выходец из Украины, гражданин США Сэм Кислин сделал заявление о том, что Петр Порошенко за время пребывания на посту президента Украины вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.

По имеющимся у американского миллиардера украинского происхождения Сэма Кислина сведениям, только через госкомпанию "Центрэнерго" пятым президентом Украины Порошенко было выведено от $700 млн до $800 млн.

В интервью украинскому изданию "Страна" Кислин рассказал, что в США возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту возможного выведения за рубеж средств транша Украине от Международного валютного фонда в размере $1 млрд, - передает ТАСС.

Американский бизнесмен уточнил, что "есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам". "Все это делалось по распоряжению Порошенко", - подчеркнул Кислин.

Он рассказал, что прибыл на Украину для встречи с новым руководством страны, в том числе по делам, которые расследуются в отношении Порошенко. По мнению миллиардера, при действующем генпрокуроре Украины Юрии Луценко расследование вряд ли продвинется. Кислин считает коррупционером не только Порошенко, но и Луценко. Как пообещал бизнесмен, он может посодействовать расследованию против предыдущей власти и для этого может привлечь экспертов международных правоохранительных органов. На Украине он уже провел встречи с и.о. главы Службы безопасности Иваном Бакановым.

При Порошенко Кислину был запрещен въезд на Украину за то, что он разоблачил коррупционные схемы главы государства. Бизнесмен рассказал о схеме, связанной с закупкой угля, которую, по его словам, в 2016 году "лично разработал и внедрил Порошенко".