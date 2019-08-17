Испанцы раскритиковали действия своих ВВС во время сближения с самолётом Шойгу
17 августа 2019, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
Испанцы раскритиковали действия ВВС страны за сближении своего истребителя в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над водами Балтийского моря. Отмечается, что инцидент произошёл в среду, 14 августа.
Местные начали активно комментировать материал, появившийся в иностранных СМИ. Некоторые из них не понимали, что самолёты Испании забыли у границ России. Другие заявил, что РФ не является государству оврагом или другом, - сообщают "Известия".
"Западные границы этой империи не являются областью, которая затрагивает наши стратегические интересы. Россия - не наш конкурент"
"Мы там оказались только для того, чтобы служить интересам американской империи, а не Испании"
"Россия — нам не враг и не друг"