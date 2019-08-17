Испанцы раскритиковали действия ВВС страны за сближении своего истребителя в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над водами Балтийского моря. Отмечается, что инцидент произошёл в среду, 14 августа.

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

Местные начали активно комментировать материал, появившийся в иностранных СМИ. Некоторые из них не понимали, что самолёты Испании забыли у границ России. Другие заявил, что РФ не является государству оврагом или другом, - сообщают "Известия".

"Западные границы этой империи не являются областью, которая затрагивает наши стратегические интересы. Россия - не наш конкурент"

"Мы там оказались только для того, чтобы служить интересам американской империи, а не Испании"

"Россия — нам не враг и не друг"