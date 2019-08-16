Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хочет купить Трамп

Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хочет купить президент США Доналд Трамп. О том, что Трамп подумывает о покупке Гренландии у Дании, написала со ссылкой на источники в Белом доме Wall Street Journal.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов рассчитал, что стров Гренландия оценивается в 10 триллионов долларов, - передает РИА Новости.

Трамп рассматривает покупку Гренландии ради возможности расширения американского военного присутствия в Арктике, чтобы не допустить увеличения влияния в Арктике России и Китая. После Второй мировой войны о Гренландии думал президент Гарри Трумэн. Он предлагал Дании 100 миллионов долларов за остров, но получил отказ.

На 2 сентября у Трампа запланирован визит в Данию, и тема покупки Гренландии может стать первоочередной.

Гренландия располагает залежами золота, платины, урана, нефти. Но разведка и добыча долгие годы были невозможны из-за льдов.

По данным Американской геологической службы, Гренландия может располагать запасами в 110 млрд баррелей нефти. Однако на острове неблагоприятные для жизни условия. Число умерших и отрицательная миграция перекрывают рождаемость.