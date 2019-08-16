Новый британский премьер приглашен на празднование 75-летия Победы в Москву

Новый британский премьер Борис Джонсон приглашен на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву. На празднование 75-летия Победы, которое будет отмечаться в России 9 мая 2020 года, также приглашены президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также лидер КНДР Ким Чен Ын.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что приглашения Джонсону и Ким Чен Ыну были направлены 15 августа.

По словам Ушакова, представители французского президента подтвердили, что Макрон приедет в Москву на торжественные мероприятия на 9 мая будущего года в честь Великой победы.