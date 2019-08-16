Украинский политик заявил об ухудшении ситуации со свободой слова на Украине

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук назвал ситуацию в вопросах соблюдения свободы слова на Украине критической. По его мнению, сейчас она становится хуже, чем при экс-президенте Петре Порошенко.

"Я оцениваю ситуацию в вопросах соблюдения свободы слова как критическую. Причем, она еще становится хуже, чем это было при предыдущем режиме Порошенко", - заявил Медведчук в пятницу в эфире телеканала "112.Украина". Он отметил: "То есть, это даже не совсем наследие, потому что все действия… со стороны Национального совета радиовещания по отношению к отдельным каналам и СМИ – свидетельство того, что новая власть, которая, к сожалению, пока ничего не сделала для людей, пытается забрать те механизмы, которые могут донести до наших граждан правду".

Ранее глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил, что на Украине должна быть создана площадка по защите свободы слова и прав журналистов, поскольку администрация Порошенко "создавала лишь иллюзию свободы слова", а специальный совет "использовали для формальных отчетов – якобы власть обеспокоена и оберегает журналистов", - передает РИА Новости.