Скончалась принцесса Нидерландов Кристина

Голландская принцесса Кристина ушла из жизни утром в пятницу, 16 августа. Королевская особа скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщила Информационная служба правительства Нидерландов.

"Принцесса ушла из жизни в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге", - отмечается в сообщении кабмина. СМИ напоминают, что последние годы принцесса Кристина страдала от онкологического заболевания.

В королевской семье отметили, что опечалены кончиной дорогой сестры и тети: Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Церемония прощания с принцессой пройдет во дворце Нордейнде.