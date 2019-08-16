Экс-командир ДНР объяснил неизбежность начала полномасштабной войны в Донбассе

Возобновление полномасштабной войны на востоке Украины неизбежно. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Стрелков, ставший собеседником «Московского комсомольца», спрогнозировал, что рано или поздно конфликт в Донбассе перейдет в горячую стадию, поскольку он носит гражданский характер. В подобных войнах перемирия быть не может, заявил экс-командир.

Ранее сегодня в Народной милиции ДНР сообщили о том, что военные республики пресекли попытку прорыва украинских морских пехотинцев в районе Докучаевска.