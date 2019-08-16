Бывший депутат назвал следующих после Донбасса кандидатов на отделение от Украины
16 августа 2019, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, сообщил, какие регионы отделятся от Украины после Донбасса. По данному вопросу политик высказался в разговоре с российскими журналистами.
Журавко, ставший собеседником интернет-издания ФАН, отметил, что в будущем самопровозглашенные ДНР и ЛНР смогут присоединиться к России. После этого от Украины отколются такие регионы, как Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, заявил экс-парламентарий.
Ранее в пятницу сообщалось, что украинский композитор Владимир Быстряков рассказал, почему бывшая советская республика потеряла Крым и Донбасс. По мнению Быстрякова, в Киеве совершили ошибку, когда отказались от федерализации.