Бывший депутат назвал следующих после Донбасса кандидатов на отделение от Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, сообщил, какие регионы отделятся от Украины после Донбасса. По данному вопросу политик высказался в разговоре с российскими журналистами.

Журавко, ставший собеседником интернет-издания ФАН, отметил, что в будущем самопровозглашенные ДНР и ЛНР смогут присоединиться к России. После этого от Украины отколются такие регионы, как Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, заявил экс-парламентарий.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинский композитор Владимир Быстряков рассказал, почему бывшая советская республика потеряла Крым и Донбасс. По мнению Быстрякова, в Киеве совершили ошибку, когда отказались от федерализации.