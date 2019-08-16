В голландском зоопарке родился детеныш носорога с квадратными губами

В королевском зоопарке Нидерландов Burgers' Zoo родился детеныш носорога с квадратными губами. Как сообщили в администрации заведения, новорожденный чувствует себя прекрасно.

Носороги с квадратными губами считаются самым социальным видом носорогов. Они живут небольшими группами, состоящим из самок и детенышей. Самцы носорогов с квадратными губами живут в одиночестве, разграничивая свою территорию.

В зоосаде Burgers' Zoo для таких носорогов созданы все необходимые им условия. Более того, в нем уже обитает самец и две самки носорогов с квадратными губами, способные иметь потомство, передает в пятницу агентство ТАСС.