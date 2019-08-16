НАТО не хочет поставлять вооружения на Украину из-за воровства

Разведчикам ДНР удалось добыть информацию о диалоге украинского руководства с представителями НАТО. Последние отказались поставляться на Украину летальное вооружение и другое военное имущество. Североатлантический альянс не готов к поставкам из-за отсутствия гарантий о его сохранности и применения по назначению.



Украинская сторона, пытаясь доказать свою честность, предоставила данные о наличии вооружения, которое поставлялось в предыдущие годы. Но после проверок, проведённых комиссией НАТО в текущем году, обнаружилась недостача порядка 300 единиц различного вооружения. Общая сумма хищений составила один миллион долларов. Часть техники, в отношении которой проводилась проверка, заменена на китайские аналоги. Начальники военных частей заявили, что не имеют к воровству никакого отношения.



Представители НАТО доказали фотоматериалами, что поставленное ранее на Украину вооружение находится на территории Ирака и Ливии. Зарубежные военные предупредили украинское руководство, что при помощи украденного вооружения могут быть проведены диверсии.



Пока история с украденным оружием не будет раскрыта, новые поставки военной техники из США в Киев остановлены.



