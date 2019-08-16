Самой пожилой жительницей Европы стала французская монахиня

Самой пожилой жительницей Европы стала француженка, монахиня Люсиль Рандон, которая также известна под именем сестра Андре. В настоящий момент женщина проживает в доме престарелых в Тулоне.

В феврале текущего года Люсиль Рандон справила своего 115-летие. В юности она работала гувернанткой, затем сестрой в госпитале, а потом решила стать монахиней, сообщает издание Parisien . На свой день рождения в этом году пожилая дама получила личное письмо от Папы Римского, а также освященные четки.

Сестра Андре призналась, что может передвигаться исключительно в инвалидном кресле. Кроме того, она почти ничего не видит, однако ежедневно чувствует себя счастливой благодаря возможности молиться.