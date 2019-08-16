Последствия ракетной атаки армии Украины по окраине Горловки попали на видео
16 августа 2019, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины атаковали из противотанкового ракетного комплекса поселок шахты Гагарина, который расположен на окраине подконтрольной ДНР Горловки. Видео с последствиями обстрела распространила в интернете пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшую среду. В результате удара две квартиры остались без крыши, несколько балок получили повреждения. Среди местного населения пострадавших и погибших нет.
Ранее сегодня сообщалось, что российский эксперт Иван Коновалов раскрыл выгоду Соединенных Штатов от продолжения вялотекущей войны на востоке Украины.