КНДР запустила неопознанные снаряды в шестой раз за три недели

Северная Корея в шестой раз за последние три недели запустила неопознанные снаряды. Соответствующую информацию утром в пятницу, 16 августа, предоставили сотрудникам СМИ южнокорейские военные.

Подчеркивается, что все снаряды были выпущены в сторону Японского моря. Комитет начальников штабов Республики Корея утверждает, что шестой запуск был зафиксирован в уезде Тхончхон, который находится в провинции Канвондо, передает ФБА "Экономика сегодня".

В настоящий момент военные внимательно изучают полученные сведения, уточняет информационное агентство Yonhap. До этого запуск снаряда с территории КНДР был замечен 10 августа.