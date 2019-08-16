СМИ: Трамп захотел купить Гренландию

В средствах массовой информации в пятницу появилась новость о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп захотел купить Гренландию. В настоящий момент она принадлежит Дании.

Согласно некоторым данным, в настоящий момент в кулуарах президентской администрации активно обсуждается идея выкупить Гренландию у датчан, передает "Свободная пресса".

Подчеркивается, что данный остров имеет крайне важное значения для США с точки зрения военного присутствия в Арктике. При этом, однако, приобретение Гренландии является экономически невыгодным для Штатов, сообщает Wall Street Journal.

Напомним, попытки США купить остров предпринимались после Второй мировой войны, однако Дания не пожелала продавать свои территории.