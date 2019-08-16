Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Утром в пятницу, 16 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки провел разведывательный полет вокруг Калининградской области РФ.

Уточняется, что радиоразведчик Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846 поднялся в воздух с британской авиабазы Милденхолл днем в минувший четверг. Воздушное судно совершило облет российского эксклава над Балтийским морем, польскими и литовскими территориями.