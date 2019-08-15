Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

В латвийской украинской общине, видимо, начался раскол, причем с подачи посла Украины Александра Мищенко. Дипломат решил бороться с «путинской пропагандой». Начал с того, что распределил латвийских украинцев на «правильных» и «неправильных». Что это значит? Объясняет латвийский политик Андрей Мамыкин.

«Украинская община в Латвии неоднородная и разноплановая. Знаю ее немного, потому что в моих детях течет украинская кровь. Украинцы Латвии – очень разные. Есть украинцы, для которых важно сохранить язык, помнить и знать украинскую литературу, сохранить культуру и традиции. Есть украинцы, которым это не столь важно, а важно, чтобы их семьи сохраняли традиции места, откуда они родом – кто из Николаева, кто из Запорожья, а кто из Львова и Ивано-Франковска. Есть и такая огромная часть украинцев в Латвии, для которых память, например, 9 мая – свята, а хорошие отношения с Россией – вещь абсолютно сама собой разумеющаяся.

И вот посол Украины в Латвии, который был назначен еще Порошенко и заступивший на пост в марте сего года, 16 июля решил очищать украинцев Латвии от «влияния путинской пропаганды». «Глубокого влияния», как изрек посол. Судя по всему, такого «глубокого влияния», что нет никакого другого выхода, как начать сортировать украинских на «правильных» («антипутинских») и «неправильных» («пропутинских»).

И еще одно: создан совет при посольстве Украины в Латвии по «осуждению России, как страны-агрессора». Это явно новое слово в дипломатии! Кстати, в совет войдут не все украинцы, а только те, которые «осуждают»….»

Интересно, честное слово, понаблюдать за «очищением украинцев». Ох, как интересно!