//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

15 августа 2019, 21:30 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»
Посол Украины в Латвии Александр Мищенко

В латвийской украинской общине, видимо, начался раскол, причем с подачи посла Украины Александра Мищенко. Дипломат решил бороться с «путинской пропагандой». Начал с того, что распределил латвийских украинцев на «правильных» и «неправильных». Что это значит? Объясняет латвийский политик Андрей Мамыкин.

«Украинская община в Латвии неоднородная и разноплановая. Знаю ее немного, потому что в моих детях течет украинская кровь. Украинцы Латвии – очень разные. Есть украинцы, для которых важно сохранить язык, помнить и знать украинскую литературу, сохранить культуру и традиции. Есть украинцы, которым это не столь важно, а важно, чтобы их семьи сохраняли традиции места, откуда они родом – кто из Николаева, кто из Запорожья, а кто из Львова и Ивано-Франковска. Есть и такая огромная часть украинцев в Латвии, для которых память, например, 9 мая – свята, а хорошие отношения с Россией – вещь абсолютно сама собой разумеющаяся.

И вот посол Украины в Латвии, который был назначен еще Порошенко и заступивший на пост в марте сего года, 16 июля решил очищать украинцев Латвии от «влияния путинской пропаганды». «Глубокого влияния», как изрек посол. Судя по всему, такого «глубокого влияния», что нет никакого другого выхода, как начать сортировать украинских на «правильных» («антипутинских») и «неправильных» («пропутинских»).

И еще одно: создан совет при посольстве Украины в Латвии по «осуждению России, как страны-агрессора». Это явно новое слово в дипломатии! Кстати, в совет войдут не все украинцы, а только те, которые «осуждают»….»

Интересно, честное слово, понаблюдать за «очищением украинцев». Ох, как интересно!

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

 

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды» 15.08 21:30

В латвийской украинской общине, видимо, начался раскол, причем с подачи посла Украины Александра Мищенко. Дипломат решил бороться с «путинской пропагандой». Начал с того, что распределил латвийских украинцев на «правильных» и «неправильных». Что это значит? Объясняет латвийский политик Андрей Мамыкин. >>
Министр благосостояния Латвии: Минимальную зарплату обязательно повысим!

Министр благосостояния Латвии: Минимальную зарплату обязательно повысим! 15.08 18:30

Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича объявила латвийским СМИ, что в ближайшее время несомненно нужно будет повышать минимальную заработную плату. >>
Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24 15.08 17:09

Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии. В сюжете, где шла речь о «новом президенте этой прибалтийской страны» содержатся признаки разжигания ненависти. >>
Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы 14.08 20:55

Сегодня, 14 августа, в Риге стартовала выставка гладиолусов. Невероятно красиво! Любой желающий может посетить выставку и увидеть более 180 сортов этих цветов. >>
Сколько стоит вызов скорой помощи в Латвии?

Сколько стоит вызов скорой помощи в Латвии? 14.08 17:41

Сегодня в Латвии вызов платной скорой стоит 56,56 евро. С 1 сентября этого года тариф повысится. Можно ли вызвать бесплатную скорую в Латвии? Такая услуга есть, но не для всех. Кто же может бесплатно вызвать скорую в Латвии? Те, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем. >>
Комитет по предотвращению пыток ЕС проверит латвийские тюрьмы

Комитет по предотвращению пыток ЕС проверит латвийские тюрьмы 14.08 16:47

В Латвию прибывает комиссия комитета по предотвращению пыток из ЕС, чтобы проверить состояние латвийских тюрем. Управление местами заключения Латвии обеспокоено предстоящей проверкой. Почему? >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Мнение: Великобритания выйдет из ЕС без соглашения

Мнение: Великобритания выйдет из ЕС без соглашения 14.08 10:53

Не стихают разговоры о том, что будет после выхода Великобритании из ЕС. Как это отразится, например, на латвийцах, которые проживают в Англии? К чему готовится? Какова позиция правительства Латвии? >>
Предприимчивые литовцы сдают квартиру в «советском» стиле

Предприимчивые литовцы сдают квартиру в «советском» стиле 12.08 15:26

На сайте фирмы Airbnb, которая рекламирует съемные квартиры, жители Вильнюса увидели следующее объявление: «Сдается квартира в «советском» стиле. Стоимость в сутки 67 евро». И что тут необычного? >>
В Калининграде арбитражный суд запретил застройку сквера

В Калининграде арбитражный суд запретил застройку сквера 28.06 18:34

Общественная кампания жителей Калининграда, противостоявших застройке сквера, увенчалась успехом. Жильцы прилегающих домов более года боролись с возможной застройкой сквера по улице Сержанта Мишина. >>
«Сбербанк» незаконно списал средства маткапитала жительницы Калининграда

«Сбербанк» незаконно списал средства маткапитала жительницы Калининграда 28.06 15:32

Деньги были перечислены банком со счета женщины коммунальному предприятию в рамках списания долгов за тепловую энергию. Однако подобная процедура не может распространяться на средства материнского капитала. >>
Прокуратура призвала мэра Калининграда устранить незаконные свалки

Прокуратура призвала мэра Калининграда устранить незаконные свалки 27.06 19:45

После жалобы одного из местных жителей калининградская прокуратура подтвердила наличие трех несанкционированных свалок в городе. Властям надлежит устранить нарушения природоохранного законодательства. >>
Павла Астахова наградят за заслуги перед Калининградом

Павла Астахова наградят за заслуги перед Калининградом 27.06 15:50

Мэр Калининграда Александр Ярошук предложил вручить Уполномоченному по правами ребенка в РФ медаль «За заслуги перед городом». Вопрос о награждении Астахова депутаты Горсовета рассмотрят 30 июня. >>

//Новости ADWILE

В Калининграде открылся всероссийский ювелирный конкурс

В Калининграде открылся всероссийский ювелирный конкурс 27.06 15:39

В конкурсе участвуют около 150 художников из 14 городов России, а в выставочных залах представлено 450 работ. В этом году конкурс, который проводится с 2012 года, посвящен 170-летию Карла Фаберже. >>
Филиал Варминско-Мазурской экономической зоны закрылся в Калининграде

Филиал Варминско-Мазурской экономической зоны закрылся в Калининграде 27.06 14:07

Представительство было открыто в 2013 году и первый год своего существования обеспечило за счёт европейских грантов и поддержки польских госучреждений. Филиал затрат на свое содержание не оправдал. >>
В Калининградской области выпал невиданный град

В Калининградской области выпал невиданный град 27.06 11:37

Градины были размером больше, чем мячик для настольного тенниса и имели множество выпуклых граней. Как рассказали местные жители, повреждено множество теплиц и прочих объектов инфраструктуры. >>
Ради просмотра футбола житель Советска украл телевизор

Ради просмотра футбола житель Советска украл телевизор 27.06 11:24

В правоохранительные органы обратился 29-летний гражданин, который сообщил, что в его квартиру на улице Жуковского проник грабитель. Среди похищенных вещей оказался и телевизор стоимостью 2,5 тысячи рублей. >>
В калининградском избиркоме рассказали о допустимых бюджетах кампаний

В калининградском избиркоме рассказали о допустимых бюджетах кампаний 24.06 14:41

Одномандатники на выборах в Госдуму смогут потратить на агитацию до 40 миллионов рублей. Ограничение для партий составляет не более 700 миллионов рублей, а для их региональных отделений – 25 миллионов. >>
На калининградской таможне стали фиксировать больше взяток

На калининградской таможне стали фиксировать больше взяток 24.06 14:28

Службой по противодействию коррупции таможни было зарегистрировано 25 сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения которых было заведено 11 дел, 8 из которых касались случаев взяточничества. >>

//Новости МирТесен

Австрийцы подстроят под Калининградом завод по производству ДСП

Австрийцы подстроят под Калининградом завод по производству ДСП 24.06 14:19

В Калининградской области в настоящее время производится почти треть отечественной мебели, для которой нужны качественные комплектующие. Новое предприятие может разместиться в промышленном парке Черняховска. >>
В Калининграде контрактник угнал «Урал» из военного автопарка

В Калининграде контрактник угнал «Урал» из военного автопарка 24.06 12:50

Военнослужащий Александр Корнев хотел продать похищенный им грузовик по объявлению за 180 тысяч рублей. Вырученные деньги злоумышленник планировал вложить в строительство собственного дома. >>
Реконструкция аэропорта "Храброво" в Калининграде завершится в июле 2017 года

Реконструкция аэропорта "Храброво" в Калининграде завершится в июле 2017 года 24.06 12:39

В настоящий момент на объекте ведутся масштабные работы. После передвижения сроков на середину 2017 года губернатор Николай Цуканов пригрозил сменить владельца аэропорта в случае их несоблюдения. >>

//Новости партнеров

Калининградский прокурор потребовал выплатить 100 тысяч двухлетней девочке

Калининградский прокурор потребовал выплатить 100 тысяч двухлетней девочке 24.06 11:24

В апреле 2016-го девочка свалилась в двухметровый канализационный колодец с водой и ударилась головой. По мнению прокурора, инцидент произошел по причине неисполнения управляющей компанией своих обязанностей. >>
Чиновник из Калининградской области управлял семью компаниями

Чиновник из Калининградской области управлял семью компаниями 24.06 10:28

Один из служащих, трудившихся в администрации Светлогорского района, умудрялся совмещать ответственный пост с большим бизнесом. На чистую воду его вывела прокуратура, ведомство внесло представление. >>
Зарубежный пассажиропоток калининградского аэропорта упал на 73%

Зарубежный пассажиропоток калининградского аэропорта упал на 73% 23.06 18:20

С начала 2016-го пассажиропоток аэропорта «Храброво» вырос на 13,5% в сравнении с прошлым годом. На внутренних линиях пассажиропоток вырос на 22,6%, а вот на международных существенно упал. >>

//Новости СМИ2

Более 20 тонн зараженного картофеля из Македонии не пустили в Калининград

Более 20 тонн зараженного картофеля из Македонии не пустили в Калининград 23.06 16:11

Причиной для задержания послужило обнаружение в продукции картофельной моли. Вся зараженная вредителем картошка будет уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации. >>
Бывшего контрактника осудили за амфетамин в Калининградской области

Бывшего контрактника осудили за амфетамин в Калининградской области 23.06 15:52

Пресс-служба СК РФ по Балтийскому флоту сообщила, что осужденный - старший сержант запаса, такелажник отделения хранения ракет технической батареи войсковой части 54129. Мужчине дали четыре года условно. >>
В Багратионовском районе сбит байкер

В Багратионовском районе сбит байкер 23.06 13:50

На Багратионовской трассе Калининградской области произошло ДТП с участием байкера. Мотоциклист получил серьезные травмы в ходе столкновения. Кроме него, в аварию попали три автомобиля. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
2

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
3

Виторган рассказал, чем Нинидзе превосходит Собчак
4

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"
5

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры