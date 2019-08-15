В деле Скрипалей появился полицейский

Скотленд-Ярд назвал нового фигуранта в деле об отравлении в Солсбери. Следователи утверждают, что нашли четвертого пострадавшего. Им оказался полицейский.

Сотрудник полиции был в числе прибывших на место происшествия после заявляемого отравления перебежчика Сергея Скрипаля.

Симптомы появились в первый же день после отравлени. Полиция утверждает, что он получил незначительное воздействие, после этого вернулся на работу.

Официальный Лондон утверждает, что отравление Скрипалей произошло с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок». Это достаточно мощное вещество. Утверждаемое «незначительное воздействие» не вяжется с «Новичком».

Это не первый пострадавший, который сумел выжить после контакта с заявляемой отравой. Судя по всему, в организме британцев есть какой-то неизвестный науке антидот, способный нейтрализовать действие опасного яда.