Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США. Об этом сообщает The Hill.

Власти США планируют ужесточить правила выдачи виз: их могут не получить люди с низким доходом или же те, кто ранее слишком часто получал помощь от государства. Представители 13 штатов выступили против.

"Посыл администрации Дональда Трампа ясен: если ты богат, то добро пожаловать, а если беден, то нет. Это правило антиамериканское, антииммигрантское и незаконное, - заявил генпрокурор Фергюсон.