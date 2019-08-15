В Японии сотни тысяч жителей готовятся к эвакуации из-за тайфуна

Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна "Кроса". Стихия угрожает островам Сикоку и Кюсю. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Основной удар стихии придется на префектуру Хиросима. В настоящее время скорость ветра в пределах тайфуна составляет порядка 35 метров в секунду. В течение дня на западе страны может выпасть до 800 миллиметров осадков.

В связи с приближением тайфуна авиакомпании Японии отменили 673 внутренних авиарейса. Также на западе страны частично перекрыты участки скоростных автомагистралей и нарушено движение железнодорожного транспорта.

На текущий момент тайфун "Кроса" уже унес жизнь по меньшей мере одного человека, еще 28 пострадали. Из-за сильного ветра и волн мужчина упал в море с лодки. Травмы людей также, в основном, связаны именно с сильным ветром.