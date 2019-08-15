Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Несомненно, самый известный музей восковых фигур – музей мадам Тюссо в Лондоне. И одна из главных достопримечательностей города. Говорят, что с момента его основания в музеи побывало более 500 млн человек. А в год его посещают почти 2,5 мил гостей.

18 апреля 1850 года, в своей кровати, во сне почила Анна Мария Тюссо, основательница знаменитого музея восковых фигур в Лондоне. Ей было 90 лет.









А родилась мадам в Страсбурге, в семье Йозефа Гросхольца и Анны-Марии Вальтер. Получилось так, что будущая основательница музея, не знала своего – он скончался еще до ее рождения. И оставил дочери только фамилию. Гросхольца в тех краях не любили: эта семья в течение нескольких поколений служила палачами. А палачей, как известно, не жалуют. Мари с матерью и отчимом переезжают в Париж. Именно там девушка открыла в себе талант скульптора. К искусству ее «приучил» отчим – доктор и скульптор Филипп Куртиус.









В те далекие времена создание фигур из воска было делом доходным: единственной возможностью увидеть простым людям знаменитостей было посещение небольших местных выставок восковых фигур. А доктор и скульптор Куртиус и Мари преуспели в этом. Более того, будущую мадам Тюссо приглашают на работу в Версаль, где она создавала «лики» королей и придворных девять лет.









Но грянула французская революция и Мари, как близкий человек к королевской семье, попадает в тюрьму. Но и тут ее спасает… талант! Новым властям потребовалось создать восковую копию Робеспьера, а лучшего мастера, чем Мари не было.

В чем же изюминка в фигурах, которые создавала Мари?









Безусловно талант. Огромная трудоспособность, увлеченность своим делом и некоторые нюансы: Мари использовала натуральные волосы для своих фигур. Где она могла их достать? Да у палачей! Пользуясь именем своего родного отца, которого не знала, она договаривалась с палачами, и они позволяли ей срезать волосы с казненных. Чудны дела, Господи! Отец-палач, а дочь – скульптор посмертных масок.









Первую свою выставку Мари, которая вышла замуж и стала Тюссо, решила показать в Британии. Почему там? Оказывается, восковые головы убийц, преступников привлекали повышенное внимание английской аристократии. Выставка пользуется огромным успехом. Видя свою популярность, мадам Тюссо решила остаться в Англии. И уже в 1835 года она открывает первую постоянную выставку на Бейкер-стрит.









Прожив длинную жизнь мадам Тюссо оставила в наследство свой несомненно интересный, но жутковатый музей.

В наши дни, музей восковых фигур мадам Тюссо пользуется огромной популярностью. Кстати, в музее разрешено трогать фигуры и фотографироваться с ними.









Признаюсь, мне лично было не по себе рядом с такими фигурами. Они мне напоминали, простите, покойников. Но это мое личное мнение.

А многие знаменитости совсем не против «постоять» в таком музее. Более того, они считают за честь быть представлены в музее мадам Тюссо.









Когда дело доходит до создания восковых фигур знаменитостей, то важна любая деталь: цвет глаз и кожи, шрамы, родинки и т.д. Все фигуры создаются в центральном филиале в Лондоне. Изготовление каждой фигуры занимает 3-4 месяца. Работают над «созданием» восковых знаменитостей 15 художников.









Каких знаменитостей можно увидеть в музее мадам Тюссо?

Самых разных! Известные актеры, политические деятели, писатели, художники. В отдельном зале представлена экспозиция английской королевской семье. Кстати, некоторые фигуры могут двигаться и вступать в разговор с посетителем.









Но меня интересовал такой вопрос, а были люди, которые отказались стать восковыми фигурами?

С этим вопросом я пристала к флегматичному английскому экскурсоводу! Долго приставала. Он уходил от ответа! Но я «достала» его!









Мать Тереза категорически отказалась от такой «чести» - стать восковой фигурой. Она сказала, что главное – то, что она делает при жизни, а остальное – пустое.

Права была мать Тереза… А может знала, что восковые фигуры не совсем Богу угодное дело. Кто знает?