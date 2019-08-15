В Ирландии загорелся самолёт авиакомпании, перевозящей американских солдат

В четверг, 15 августа, в международном аэропорту "Шаннон" в Ирландии загорелся самолёт авиакомпании Omni Air International, которая специализируется на перевозке американских солдат и сотрудников Минобороны США, а также членов их семей по всему миру.

Согласно источнику, у авиалайнера загорелись шасси, когда он выруливал на взлётно-посадочную полосу. Отмечается, что диспетчеры заметили огонь и дым у правого шасси самолёта, - сообщает таблоид "The Sun".

Экипаж был уведомлён о неисправности воздушного судна. Все пассажиры вовремя покинули самолёт.

По данным издания, работа аэропорта временно остановлена.