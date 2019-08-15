Появилось видео, на котором Макгрегор бьет пожилого мужчину за отказ выпить

Всемирно известный ирландский боец смешанного стиля UFC Конор Макгрегор устроил дебош в одном из баров Дублина. Он ударил пожилого мужчину, который отказался от виски. Видео инцидента появилось в сети.

Потасовка произошла в апреле. Макгрегор решил презентовать собственный бренд виски и начал угощать всех собравшихся в баре.

Пожилой мужчина, который сидел в баре, отказался от презента. Это разозлило бойца. Он ударил посетителя заведения.

Мужчина не отреагировал на удар. К Макгрегору подскочили два человека. Они вывели хулигана из бара.

В настоящий момент полиция ведет расследование.