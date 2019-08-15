Кейт Миддлтон рассказала о своём рационе

В свои 37 лет герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поражает поклонников идеальной фигурой, на которой не отразилось даже рождение троих детей. Супруга принца Уильяма раскрыла свои предпочтения в еде.

Кейт Миддлтон впервые показала оголенные ноги

Оказалось, что Миддлтон не придерживается никаких строгих диет и зачастую балует себя любимыми блюдами. Например, из десертов Кейт отдает предпочтение поп-корну. Также герцогиня неравнодушна к острой пище: в её меню часто появляется карри и сырая рыба в маринаде из специй и цитрусовых. А когда нужно срочно привести фигуру в порядок, Миддлтон обращает внимание на салаты и супы, передаёт СтарХит.

При этом герцогиня призналась, что сама готовить не любит, да и не умеет. «Уильям большую часть нашей совместной жизни вынужден мириться с моими кулинарными способностями», - призналась супруга британского принца.