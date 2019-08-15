Определен предполагаемый срок разгрома Россией ВСУ в случае их нападения на Крым

Рассчитан предполагаемый срок разгрома Россией Вооруженных сил Украины в случае их нападения на Крым с целью возвращения полуострова под контроль Киева. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен», после вторжения ВСУ в Крым российская армия соберет силы на границе с соседним государством, после чего начнет операцию на его территории. Согласно прогнозу блогера, на то, чтобы полностью обезвредить войска противника, РФ понадобится в общей сложности 16 дней.

Ранее в четверг сообщалось, что Иван Апаршин, занимающий должность советника президента Украины, описал сценарий «вторжения России» в бывшую советскую республику.