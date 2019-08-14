На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии
14 августа 2019, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
Киевская власть не должна предоставлять широкую автономию Донецку и Луганску, так как это не соответствует украинским национальным интересам. Такую позицию озвучил Александр Левченко, занимающий должность посла Украины в Хорватии.
Как отметил дипломат, процесс присоединения к Российской Федерации обладавшего узкой автономией Крыма занял две с половиной недели. В случае получения Донбассом широкой автономии регион войдет в состав РФ за два-три дня, процитировал Александра Левченко интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее в среду сообщалось, что в прессе обозначили единственный вариант прекращения гражданской войны на востоке Украины.