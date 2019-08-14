Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Угроза обрушения знаменитого Собора Парижской Богоматери после недавнего пожара все еще сохраняется. Об этом в среду, 14 августа, сообщили журналистам в министерстве культуры Франции.

"В последнее время из-за жары фиксировались новые падения камней со сводов нефа", - передает "Интерфакс". Власти подчеркивают, что сейчас все работы нацелены на предотвращение обрушения собора, а не на его реставрацию.

"Все службы, участвующие в строительстве, сделали заботу о здоровье рабочих абсолютным приоритетом", - говорится в заявлении министерства культуры, сделанного в ответ на обвинения в халатности со стороны ряда ассоциаций.