Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке
14 августа 2019, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что на Украине русский язык не является иностранным, поэтому политики могут говорить на том языке, на котором посчитают нужным.
"Верховной радой гарантируется право использовать любой язык, если об этом заранее уведомлен секретариат для обеспечения перевода. Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно", - передаёт слова Шуфрича РЕН ТВ со ссылкой на украинские источники.
Политик отметил, что право говорить на любом языке, в том числе русском, прописано в 10 статье Конституции Украины.
Ранее сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича раскритиковали за то, что он выступил в Раде на русском языке.