Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что на Украине русский язык не является иностранным, поэтому политики могут говорить на том языке, на котором посчитают нужным.

В Раде произошёл спор из-за русского языка

"Верховной радой гарантируется право использовать любой язык, если об этом заранее уведомлен секретариат для обеспечения перевода. Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно", - передаёт слова Шуфрича РЕН ТВ со ссылкой на украинские источники.

Политик отметил, что право говорить на любом языке, в том числе русском, прописано в 10 статье Конституции Украины.

Ранее сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича раскритиковали за то, что он выступил в Раде на русском языке.