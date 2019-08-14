Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

В среду, 14 августа, стало известно, что на границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили истребитель Су-22, который принадлежал военно-воздушным силам Сирии. Отмечается, что воздушное судно рухнуло между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа в провинции Идлиб.

Согласно местным источникам, самолёт был подбит когда совершал атаку на позиции банд формирований, обороняющихся в Хан-Шейхуне, - передаёт ТАСС.

Также есть информация, что авиалайнер сбили боевики из террористической организации "Тахрир аш-Шам". Уточняется, что они взяли в плен пилота, - сообщает "i24 News".

Более подробной информации о текущем состоянии пилота нет.