22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц
14 августа 2019, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]
Британка Бетани Россер хотела сварить яйца по рецепту из Интернета и чуть не лишилась зрения. По её словам, она чётко следовала инструкции, но изменила время приготовления.
22-летняя девушка отметила, что автор рецепта описывал варку яиц в микроволновой печи в предварительно подсоленной воде. Он утверждал, что в такой воде скорлупа не взорвётся.
"По инструкции яйца надо было подогревать от шести до восьми минут. На всякий случай я вынула их через шесть", - передаёт слова Россер таблоид "The Sun".
Девушка добавила, что яйца взорвались сразу после открытия микроволновки.
В результате происшествия Россер получила серьёзный ожог лица и повреждение правого глаза. Уточняется, что девушка по-прежнему видит плохо и называет инцидент самым страшным днём в её жизни.
Врачи не уверены, что зрение Россер до конца восстановится.