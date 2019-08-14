22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

Британка Бетани Россер хотела сварить яйца по рецепту из Интернета и чуть не лишилась зрения. По её словам, она чётко следовала инструкции, но изменила время приготовления.

22-летняя девушка отметила, что автор рецепта описывал варку яиц в микроволновой печи в предварительно подсоленной воде. Он утверждал, что в такой воде скорлупа не взорвётся.

"По инструкции яйца надо было подогревать от шести до восьми минут. На всякий случай я вынула их через шесть", - передаёт слова Россер таблоид "The Sun".

Девушка добавила, что яйца взорвались сразу после открытия микроволновки.

В результате происшествия Россер получила серьёзный ожог лица и повреждение правого глаза. Уточняется, что девушка по-прежнему видит плохо и называет инцидент самым страшным днём в её жизни.

Врачи не уверены, что зрение Россер до конца восстановится.