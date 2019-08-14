В кабмине Украины отказались увольнять Кличко

Действующий состав правительства Украины не будет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности мэра Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал он в среду в Facebook.

Заявление стало ответом на то, что ранее в июле офис президента Украины Владимира Зеленского попросил кабинет министров освободить Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации.