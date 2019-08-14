В кабмине Украины отказались увольнять Кличко
14 августа 2019, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]
Действующий состав правительства Украины не будет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности мэра Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.
"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал он в среду в Facebook.
Заявление стало ответом на то, что ранее в июле офис президента Украины Владимира Зеленского попросил кабинет министров освободить Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации.