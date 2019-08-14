Комитет по предотвращению пыток ЕС проверит латвийские тюрьмы

В Латвию прибывает комиссия комитета по предотвращению пыток из ЕС, чтобы проверить состояние латвийских тюрем. Управление местами заключения Латвии обеспокоено предстоящей проверкой. Почему?

Начальник Управления местами заключения Илона Спуре считает, что данная комиссия закроет одно из отделений районной тюрьмы. И для этого есть все обоснования: в данном отделении находятся 700 заключенных, а сама тюрьма в критическом состоянии. И если данное районное отделение закроют, то это может нанести «урон» Латвии. Почему?

Из-за большого числа заключенных. Ведь правительству тогда придется решать, куда переместить всех этих заключенных. Альтернативных мест с нужными условиями в Латвии нет. А что это значит?

А значит то, что придется принимать другое решение… Например, отпустить на свободу заключенных.

По мнению г-жи Спуре, это очень опасно и может привести к нежелательным последствиям.

Получается, что другого выхода нет?

На данный момент Министерство юстиции Латвии ведет переговоры с Банком развития при Совете Европы по поводу финансирования тюрьмы в городе Лиепае. Но результаты переговоров станут известны только 23 августа.



