Геннадий Москаль, ранее занимавший должность главы Закарпатской области, рассказал, как украинский президент Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт на территории Донбасса, продолжающийся с весны 2014 года.

По словам бывшего губернатора, процитированного изданием ФАН, единственный способ прекратить войну – начать прямые переговоры с Российской Федерацией. Москаль добавил, что ни Соединенные Штаты, ни Европейский союз решать украинские проблемы не станут.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в прессе раскрыли козыри самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе.