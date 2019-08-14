США обсуждают возможность развертывания новых ракет в Азии со своими союзниками
14 августа 2019, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, заявила, что страна обсуждает с союзниками возможность развертывания ракет средней дальности в Азии.
Томпсон подчеркнула, что любое решение о размещении ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет принято в рамках консультаций США с союзниками, передает агентство Associated Press.
Ранее она утверждала, что партнеры Вашингтона в положительном ключе отреагировали на выход Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Заместитель госсекретаря США также выразила надежду на то, что Китай и Россия примут участие в консультациях по новым договоренностям в сфере контроля над вооружениями