Жара в Японии за неделю унесла жизни 23 человек

За неделю жара в Японии унесла жизни по меньшей мере 23 человек. Согласно последней информации осведомленных источников, около 13 тысяч жителей страны были госпитализированы с тепловыми ударами.

Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи, уточнило, что в некоторых районах страны температура воздуха составляет 39 градусов выше нуля.

Как сообщает ТАСС, большинство умерших и пострадавших – пожилые люди, которые в целях экономии часто не включают дома кондиционеры. Японские власти призывают граждан носить на улице головные уборы, пить больше воды и не находиться долгое время под открытым солнцем.