Меркель подтвердила, что намерена уйти из политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики. По ее словам, после грядущих выборов в бундестаг заниматься активной политической деятельностью она уже не будет.

Меркель заявила, что не хотела бы занимать политические посты после истечения ее действующих полномочий в 2021 году. Однако, при этом она отметила, что и дальше планирует являться публичным человеком, передает ТАСС.

"Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду", - заявила она во вторник на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд на севере ФРГ.