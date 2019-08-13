Власти Египта нанесли удар по контрабандистам

Службы безопасности Египта задержали банду, которая специализировалась на подделке паспортов и нелегальной контрабанде людей, преимущественно молодежи.

Информационное агентство Ближнего Востока (MENA) подтвердило, что расследование Департамента по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой людей Управления по наркотикам и организованной преступности Египта показало, что четыре человека из города Александрии были уличены в подделке официальных документов, включая паспорта и свидетельства.

Поддельные документы использовались для нелегальной доставки людей в порты Европейского Союза, стоимость услуги составляла 100,000-150,000 египетских фунтов (эквивалент 400,000 - 600,000 руб.). Подозреваемые развернули преступную деятельность в арендованной квартире и строительно-хозяйственном магазине в районе Мухаррам Бек (Александрия).

Полиция задержала троих преступников, четвертому удалось сбежать.

Нелегальная иммиграция - ключевая проблема для Европы. Власти Египта заявляют, что им удалось решить эту проблему благодаря масштабной кампании по борьбе с этим явлением. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что с 2016 года ни одна лодка с нелегальными мигрантами не покинула акватории Египта - ни по направлению в Европу, ни куда-либо еще.

Два года назад Парламент Египта принял закон, ставящий целью пресечение нелегальной миграции на волне роста потока нелегалов, стремящихся попасть в Европу.