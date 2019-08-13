Америка призналась в пропаганде незаконных митингов в Москве

Предводитель демократов в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер заявил, что Америка солидарна с участниками незаконных акций в Москве. «Мы стремимся восстановить демократию через свободные и честные выборы», - написал он в своем Facebook. Что ж, видимо, США совсем перестали стесняться своего наглого вмешательства во внутреннюю политику Российской Федерации.

Президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин прокомментировал это откровенное заявление. По его словам, все незаконные митинги, организованные «оппозицией», были проведены безо всяких на то оснований. Единственной их целью было раскачать общественный строй и пробудить протестные настроения. Он отметил, что подобное происходило не только в нашей стране, но и по всему миру.

«Мы видели похожие события в 2011 году, и тогда угрозу нового Майдана удалось успокоить. США последнее время тренировали свои оранжевые технологии на других странах – мы видели события на Украине и в Венесуэле. И понятно, что у нас сейчас выборы в субъектах федерации и наши западные партнеры снова активизировались. Они нашли повод в виде недопуска кандидатов на выборы, хотя у этих кандидатов нашли много нарушений», - подчеркнул специалист.

Самонкин уточнил, что на данный момент в Совете Федерации и Государственной думе вовсю обсуждают дополнения к закону о митингах. Они необходимы, чтобы ликвидировать «лазейки», которыми умело пользуются провокаторы.

«Здесь это необходимо, потому что эти беспорядки мешают гражданам передвигаться по столице и вести нормальную избирательную кампанию. Американцы активизировались лишь после того, как почувствовали, что можно что-то делать. Вот эти слова поддержки говорят о том, что США до сих пор придерживаются концепции вмешательства в дела других стран ради собственной политической выгоды», - резюмировал собеседник Nation News.

Ранее стало известно, что МИД РФ намерено вручить США и Германии официальные обращения в связи с незаконным вмешательством во внутренние дела России. Поскольку некоторое время назад представители именно этих стран, злоупотребляя полномочиями, агитировали общественность выйти на несанкционированные протесты 3 августа.

Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщала, что на интернет-страничке посольства США в Москве были опубликованы маршруты движения участников незаконной акции. Более того, уточнялось, во сколько начнется «прогулка», было указано место сбора и время окончания. По ее утверждению, «90% обнародованной информации призывало людей присоединиться к протестному демаршу».

Немаловажен и тот факт, что на митинге 10 августа была задержана юрист из США Татьяна Бренник. Женщина активно консультировала «товарищей по несчастью», давая советы, как стоит заполнять протокол, чтобы обдурить полицию.

По официальным данным, в том митинге приняло участие не более 20 тысяч человек. При этом только треть присутствующих имела московскую прописку. Остальные же оказались приезжими из других регионов и из-за рубежа.

Напомним, организаторами незаконных акций протеста являются единомышленники скандального блогера Алексея Навального. В частности, Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас и другие. Каждому из них Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму. Основанием послужила массовая фальсификация подписей избирателей, а также грубейшие ошибки в оформлении регистрационных документов «независимых» кандидатов.