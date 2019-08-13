В Великобритании политик назвал королеву-мать Елизавету курящей пьяницей

Политик из Великобритании Найджел Фарадж во всеуслышание раскритиковал королевскую семью. Он заявил, что единственным нормальным членом монаршей династии была королева-мать Елизавета, которая оказалась «настоящей пьяницей, курила как паровоз», но умудрилась дожить до 101 года.

Фарадж подчеркнул, что желает долгих лет жизни принцу Уильяму, поскольку не хотел бы увидеть на троне принца Гарри, которым, по словам политика, помыкает его жена-американка Меган Маркл.

Что касается старшего сына королевы Елизаветы II принца Чарльза, то его Фарадж назвал наивным «малышом», передаёт МК. При этом британец пожелал нынешней королеве долгих лет царствования.