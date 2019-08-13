Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР способны эффективно отразить агрессию Украины в случае возобновления полномасштабных боевых действий на территории Донбасса. Такая точка зрения отражена в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отмечает автор «Русской весны», качество управления войсками республик намного выше, чем у Киева. Также армия ЛДНР превосходит противника в ударной мощи бронетанковых соединений.

При этом главный козырь военных Донбасса состоит в том, что они намного мотивированнее, чем украинские силовики, говорится в процитированной публикации.

Ранее во вторник сообщалось, что российский эксперт Игорь Коротченко рассказал, как заставить киевские власти выполнить минские договоренности.