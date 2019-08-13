СМИ: герцогиня Меган ужасно тоскует в королевском дворце

Источник сообщил журналистам, что супруга британского принца Гарри герцогиня Меган ужасно тоскует в королевском дворце. Согласно некоторым данным, молодая мать чувствует себя изолированной.

Роб Шутер, ведущий подкаста Straight Shuter утверждает, что Меган уже не рада тому, что стала частью семьи монархов, передает портал woman.ru.

Не исключено, что именно поэтому жена Гарри постоянно нарушает королевский протокол. В частности, она постоянно требует, чтобы на мероприятиях и званых ужинах ее сажали рядом с супругом. Якобы Меган очень боится оставаться с важными монаршими особами наедине.