Китайцы прислали в Россию Чжан Ханьхуэя вместо Ли Хуэя

В Москву прибыл новый посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй, который вручил копии верительных грамот в МИД России. Он сменил на этом посту проработавшего 10 лет в Москве Ли Хуэя.



Глава китайской дипмиссии подчеркнул, что китайско-российские отношения важны не только для наших стран, но и служат поддержанию мира и стабильности в мировом масштабе.



Ранее дипломат работал в Киргизии и на Украине. С 2014 по 2018 год возглавлял посольство КНР в Казахстане, затем до приезда в Москву являлся помощником министра иностранных дел Китая и в должности замглавы МИД Китая курировал отношения со странами Европы и Центральной Азии. О новом после также известно, что он в совершенстве владеет русским языком, женат, имеет дочь. Чжан Ханьхуэй также содействовал передаче двух панд из Китая в Московский зоопарк. Тогда он выразил уверенность в том, что "эти посланцы дружбы запустят в России настоящую пандоманию и еще более усилят дружескую атмосферу между нашими странами".